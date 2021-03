Dramatischer Rekord an Corona-Toten in Ungarn

Kanzleiminister Gergely Gulyas betonte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Budapest, dass es erst nach der Impfung von mindestens 2,5 Millionen Bürgern zu Lockerungen kommen könnte. Bisher sind 1,7 Millionen zumindest einmal geimpft worden. Der Minister nannte in dem Zusammenhang den 12. bzw. 19. April, dann könnte die Öffnung der Schulen und Kindergärten erfolgen.