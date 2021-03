„Osterruhe“? Was soll das bringen?

In der Vorstellung so mancher Politiker muss das Virus ja ganz schön schreckhaft sein. Dass sich Corona von ein paar Tagen Lockdown beeindrucken lässt und sich verzieht, ist ein sehr romantischer Gedanke. Jene, die ernsthaft glauben, dass dieser Minimalkompromiss irgendwas bringen soll, möchte man am liebsten ganz lange in den Arm nehmen und einfach nur halten - so naiv ist diese Vorstellung.