„Weißer Diamant“ war berühmt und berüchtigt

Für seine Genialität war er berühmt, für seine Macken berüchtigt. So wird erzählt, dass er nicht nur einmal in der Reitbahn durchgegangen ist, wie bei seinem letzten internationalen Auftritt im Alter von 26 Jahren in den USA. Nach Ende der Präsentation beschloss er selbstständig, dass es jetzt „genug“ wäre, packte zusammen und ab ging es im rasanten Tempo in seinen Stall.