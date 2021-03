Jedes Schriftl ... | Wien im Lockdown

Wien im Lockdown. Jetzt ist es also fix: Die schon arg strapazierte „Osterruhe“ wird in Wien bis 11. April dauern - länger als geplant. „Die Lage in den Spitälern ist ernst“, so Bürgermeister Michael Ludwig, „wir behandeln in Wien auch viele Patienten aus den Bundesländern, und nicht nur Corona-Patienten, sondern auch viele, die eine Intensivbehandlung etwa nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt benötigen. Deshalb ist es notwendig, besonders auf die Intensivstationen achten.“ Es wäre auch wichtig, Maßnahmen über die Bundesländergrenzen hinaus zu treffen. Doch was machen die Mitbeteiligten? Niederösterreich und das Burgenland wollen noch die weitere Entwicklung abwarten und fordern einen gemeinsamen Gipfel aller Landeshauptleute am Ostermontag. Was vor allem im Burgenland seltsam anmutet: Die Spitäler der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) gehen nämlich schon in den Notbetrieb. Um zusätzliche Intensivbetten für Covid-19-Patienten zu schaffen, werden Aufwachbetten im OP-Bereich umfunktioniert. Operiert werde „nur mehr in akut lebensnotwendigen Fällen“, so KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl. Sollten die Zahlen weiter steigen, könne man auch nicht mehr ausschließen, dass dringende Eingriffe, etwa Tumor-OPs, nicht mehr durchgeführt werden können. Osterruhe im eigentlichen Sinne klingt da verdammt anders …