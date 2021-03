Tirol: 90 Prozent Minus bei Reisebuchungen

Kleiner Trostpreis

Einen kleinen Trostpreis, wenn man so will, gibt es aber: Denn durch die Pandemie sind die Reisebüros wieder mehr gefragt als Online-Plattformen. „Buchungen im Netz sind komplett zum Erliegen gekommen. Die persönliche Beratung ist gewünscht.“ Die Reisebüros haben technisch aufgerüstet und bieten ihre Beratungen über Videokonferenzen an. Der Obmann vermutet, dass sie davon nach der Krise profitieren werden und „der Wunsch nach persönlicher Beratung - sei es im Reisebüro oder über ein Videotool - langfristig bleiben wird“.