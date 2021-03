Junge Tiroler sehnen sich vor allem nach Partys

97 Prozent der jungen Tiroler im Alter von 16 bis 25 Jahren fühlen sich durch die Corona-Pandemie belastet. Vor allem fehlende soziale Kontakte und Freunde wurden als starke Belastungen genannt. Im Rahmen einer IMAD-Studie hat die „Krone“ aber auch nachgefragt, auf was sich die jungen Menschen am meisten freuen, wenn Corona vorbei ist. Studienautorin und IMAD-chefin Barbara Traweger-Ravanelli hat die Antwort: „Mit Abstand am sehnsüchtigsten wartet die junge Generation auf das Ausgehen und Party machen. Rund die Hälfte der Befragten geben an, dass sie gerne endlich wieder einmal ausgelassen feiern gehen möchten.“