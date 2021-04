Falco: Noch nie gezeigte Aufnahmen hier zu sehen!

Pompöse Kostüme und aufwendige Perücken: Das Musikvideo zu Falcos „Rock Me Amadeus“ ging um die Welt. Doch Falco selbst, war von der Idee der Rokoko-Kostüme anfangs gar nicht begeistert, wie Star-Regisseur Rudi Dolezal in einer neuen Folge von „Rudi Backstage“ erzählt. „Geplant waren anfangs zwei Versionen des Videos - eines für Amerika und ein anderes für den Rest der Welt“, so Dolezal, der in dieser Folge von „Rudi Backstage“ biosher noch nie veröffentlichtes Video-Material von Falco zeigt.