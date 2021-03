Ludwig fordert: Lockdown bis 11. April verlängern!

Der Entwurf der Oster-Verordnung für die Ostregion sieht einen harten Lockdown bis zum 6. April vor, doch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will noch weiter gehen. Wie die „Krone“ im Vorfeld des für Montagmittag geplanten Videogipfels von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit den drei Landeshauptleuten erfuhr, will Ludwig den Lockdown bis zum 11. April ausdehnen - denn dann endet auch das Distance Learning in den Schulen.