Der Abbau des Gatters in Steeg könnte in der Tat von Anschober angeordnet werden. „Ist das Seuchengeschehen erloschen, wird der Abbau in mittelbarer Bundesverwaltung mit Zustimmung des Gesundheitsministeriums vom Land veranlasst. Doch das Seuchengebiet besteht nach wie vor“, klärt Zefferer auf. Die Reduktion der Fläche des Seuchengebietes werde je nach epidemiologischer Lage vorgenommen. In bestimmten Gebieten seien nach wie vor Tbc-Fälle beim Rotwild vorhanden, Einwanderung von Rotwild aus bekannten Tbc-Gebieten Bayerns finde hier ebenfalls nach wie vor statt.