Abfall spiegelt Mensch & Wirtschaft wider

Und auch in den restlichen Monaten des vergangenen Jahres sei die Pandemie abfalltechnisch zu spüren gewesen, wie Reinhard Pierer, Bereichsleiter für Wertstoffe bei Loacker Recycling in Götzis, zu berichten weiß: „Hatten wir früher etwa zwei Drittel Papier und ein Drittel Verpackung, hat sich der Papieranteil mittlerweile auf 57 Prozent reduziert. Es ist also deutlich zu spüren, dass die Menschen immer weniger Printmedien lesen und stattdessen auf ePaper setzen. Der Anstieg von Kartonagen und Verpackungsmaterial ist auf gesteigerte Online-Käufe zurückzuführen: Amazon und Co. lassen grüßen.“ Zudem spiegelte der Abfall die veränderten Essgewohnheiten wider: So gab es etwa einen leichten Anstieg bei Bio- und Hausmüll (etwa 5 Prozent) und im Gelben Sack waren mehr Getränkeverpackungen zu finden.