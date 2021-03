Statistiker stellt klar: Hätte man wissen können!

Intensivmediziner: „Situation bald dramatisch“

In dieselbe Kerbe schlug der Leiter der Intensivstationen am Wiener AKH, Thomas Staudinger. Er sprach am Freitagabend in der „ZiB 2“ von einer „Situation, die im Moment so an der Grenze zu dem steht, was man vielleicht mit dem Wort dramatisch bezeichnen könnte.“ Das scheine mit der sogenannten britischen Virus-Mutation zusammenzuhängen, erläuterte der Mediziner. Eine Ausweitung des Ost-Lockdowns auf die restlichen Bundesländer hält er für eine „logische Schlussfolgerung“.