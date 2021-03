Rendi-Wagner: „Ernst der Lage zu spät erkannt“

Am Gründonnerstag tritt in Wien, Niederösterreich und Burgenland für sechs Tage ein neuer harten Lockdown, die sogenannte „Osterruhe“ in Kraft. In der „ZiB 2“ erklärte SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner am Donnerstagabend, dass es aus ihrer Sicht, nicht bei diesen sechs Tagen Lockdown bleiben könne. Für eine höchst notwendige Trendwende müssten die Maßnahmen für mindestens zwei Wochen in Kraft bleiben.