3498 Neuinfektionen - immer mehr Intensivpatienten

Mit 3498 neuen Fällen, die der Krisenstab (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) bekannt gab, liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin knapp unter der 4000er-Marke. Im Vergleich zum Wert der Vorwoche (3344) blieb sie relativ konstant. Allein in Wien wurden allerdings 1171 neue Fälle registriert. Landesweit gab es im Vergleichszeitraum weitere 31 Todesfälle zu beklagen. Rekordverdächtig hoch ist der Zuwachs an Intensivpatienten (plus 41).