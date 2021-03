Anschober: „Schützen wir jetzt unsere Spitäler“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag einen eindringlichen Appell an die österreichische Bevölkerung gerichtet, sich an die im Osten bevorstehende „Osterruhe“ zu halten. „Jetzt müssen wir alle ein Teil der Lösung werden. Die Ärzte und Pfleger in den Intensivstationen leisten Großartiges, aber es braucht jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns, damit sie weiter Leben erhalten können“, so Anschober. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte indes rasche bundesweite Maßnahmen und kritisierte in einem Tweet das „mutlose Warten“ der Regierung.