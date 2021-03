Vorarlberg soll Testgebiet für Lockerungen werden

Vorarlberg mit Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 100

Die Ampel-Kommission hatte am Donnerstag sogar die Rücknahme von Öffnungsschritten nahegelegt, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200 auf 100.000 Einwohner vorliegt. Diese ist in Niederösterreich mit 196,2 bereits fast erreicht. Auch Wien, das in Lockdown-Zeiten beständig unter 100 lag, nähert sich der 200er-Marke mit großen Schritten (aktuell 186,6). Unter 100 liegt man nur in zwei Bundesländern, knapp in Tirol trotz der grassierenden vermutlich impfresistenteren Südafrika-Variante, und deutlicher in Vorarlberg. Die am Sonntag vermerkten 72,8/100.000 sind aber auch schon wieder ein Anstieg. Vor einigen Tagen lag der Wert in Vorarlberg noch nahe an der Wunschmarke von 50.