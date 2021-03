Intensivmediziner: „Situation bald dramatisch“

Kurz vor dem Beginn der Osterferien steigen die Corona-Zahlen vor allem im Osten Österreichs ungebremst weiter. Auch die ohnehin schon prekäre Lage auf den Intensivstationen wird immer trister. Der Wiener Intensivmediziner Thomas Staudinger war deshalb am Freitagabend in der „ZiB 2“ und schlug dabei ordentlich Alarm. „Es ist eine Situation, die im Moment an der Grenze zu dem steht, was man als dramatisch bezeichnen könnte“, so der Leiter einer Intensivstation am Wiener AKH. Eine Ausweitung des Ost-Lockdowns auf die restlichen Bundesländer hält er für eine „logische Schlussfolgerung“.