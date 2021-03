Tschechien verlängert Corona-Notstand bis 11.4.

Bereits mehr als 25.600 Corona-Tote

Die Corona-Lage verbessert sich in dem EU-Land nur langsam. Innerhalb von sieben Tagen stecken sich nach aktuellen Zahlen immer noch mehr als 500 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Zum Vergleich: In Österreich liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei rund 250. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem 10,7-Millionen-Einwohner-Land mehr als 1,5 Millionen Infektionen und 25.639 Todesfälle.