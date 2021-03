Saisonstart in MotoGP: Qualifying ab 18 Uhr LIVE

Über Marquez‘ Einsatz in Portimao wird demnach also erst beim Medizin-Check am 12. April in Madrid entschieden. Falls tatsächlich das ärztliche Okay erfolgt, stellt sich jedoch die Frage, wie konkurrenzfähig der 82-fache Grand-Prix-Sieger (davon 56 in der MotoGP) nach dann fast neun Monaten ohne WM-Lauf und Test sowie drei Operationen - inklusive Knochentransplantation - bei seiner Rückkehr auf die Rennstrecke gleich wieder sein wird.