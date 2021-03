Dämmmaterial von Kühnsdorfer Firma fing Feuer

In der Nacht auf Freitag ist es gegen 2 Uhr früh in einem Firmengebäude in Kühnsdorf zu einem Zwischendeckenbrand gekommen. Am Tag zuvor wurden am Gebäude Schneidbrennarbeiten durchgeführt, wodurch das Dämmmaterial in der Zwischendecke zu glosen begonnen hat. „Es ist zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, Schlimmeres konnte aber verhindert werden“, heißt es seitens der LAWZ.