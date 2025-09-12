Nach 1:3! Kärntner-Liga-Trainer warf das Handtuch

Bei Kärntner-Liga-Klub KAC herrscht große Freude – das 2:0 über Bleiburg war der erste „Dreier“ der Saison. Noah Pogatetz brachte den KAC mit seinem ersten Kärntner-Liga-Treffer nach einer Ecke in Front (7.), Maxi Grochar setzte früh den Schlusspunkt (56.). „Unseren letzten Sieg hatten wir auch gegen Bleiburg gefeiert, jetzt hat sich der Kreis geschlossen“, freut es Coach Rudi Perz.