KAC mit erstem Sieg

Nach 1:3! Kärntner-Liga-Trainer warf das Handtuch

Kärnten
12.09.2025 23:45
Hrvoje Jakovljevic (li.) und der SAK stehen ohne Trainer da.
Hrvoje Jakovljevic (li.) und der SAK stehen ohne Trainer da.

In der Kärntner Liga herrscht beim SAK Katerstimmung! Bei Grafenstein gab es keine Punkte. Nun steht man auch noch ohne Trainer da. Der KAC feierte indes seinen ersten Sieg und Maxi Trappitsch glänzte bei St. Veit.

Bei Kärntner-Liga-Klub KAC herrscht große Freude – das 2:0 über Bleiburg war der erste „Dreier“ der Saison. Noah Pogatetz brachte den KAC mit seinem ersten Kärntner-Liga-Treffer nach einer Ecke in Front (7.), Maxi Grochar setzte früh den Schlusspunkt (56.). „Unseren letzten Sieg hatten wir auch gegen Bleiburg gefeiert, jetzt hat sich der Kreis geschlossen“, freut es Coach Rudi Perz.

Kärnten

Folgen Sie uns auf