Foda: „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen!“

Xaver Schlager (ÖFB-Mittelfeldspieler): „Ich denke, es war sehr ausgeglichen. Die erste Hälfte war nicht gut von uns, da waren die Schotten sehr gut im Spiel. Zweite Hälfte haben wir besser gespielt, sind in Führung gegangen. Dann sind wir noch einmal in Führung gegangen, dann sollte man so ein Spiel einfach über die Zeit bringen. Das sind Spiele, die man gewinnen sollte. Das haben wir nicht geschafft. Es sind sicherlich zwei verlorene Punkte. Es waren auch nicht zwei herausgespielte Tore der Schotten, es waren Standardtore. Oft wird McGinn so ein Tor (Fallrückzieher/Anm.) nicht mehr schießen in seinem Leben, aber schlussendlich müssen wir es besser verteidigen.“