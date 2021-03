Salzburger Volksschüler stürmen die Gymnasien

120 Anmeldungen für 93 Plätze: Die Nachfrage am Akademischen Gymnasium in der Stadt Salzburg ist groß. „Wir haben erst mal auch wieder vier erste Klassen“, berichtet Direktor Klaus Schneider. Um drei Prozent stiegen die Anmeldezahlen im gesamten Bundesland. „Mit Stand Donnerstag hatten wir 1890 Bewerbungen, im vergangenen März waren es 1820“, meint Bildungsdirektor Rudolf Mair. Am Land ist der Zuwachs in der Regel geringer. Generell unterscheiden sich die Anmeldezahlen aber von Jahr zu Jahr, meint Gabriele Jauck, Direktorin am BG Zell am See.