Ungarn vor 3. Welle - nun kommt harter Lockdown

Mehr als 6000 Infizierte und 152 Tote an nur einem Tag

Am Donnerstag wurde von 152 Todesfällen an nur einem Tag berichtet - so viele gab es seit Mitte Dezember nicht mehr. Außerdem wurden 6278 Neuinfektionen in nur 24 Stunden verzeichnet, so „Ungarn heute“. Aktuell seien 102.566 Ungarn an Covid-19 erkrankt, seit Pandemie-Beginn gab es insgesamt 446.178 Infizierte.