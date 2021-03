Johnny Depp verlor erneut vor Gericht

Sein Antrag, weitere Beweise einzubringen, wurde abgelehnt. Seine Berufung habe „keine wirklichen Aussichten auf Erfolg“, sagte der zuständige Richter am Donnerstag in London. Depp hatte gegen den Verlag der „Sun“ wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.