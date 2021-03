3289 Neuinfektionen und 30 weitere Todesfälle

3289 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind laut Krisenstab in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Vor einer Woche waren es nur geringfügig weniger (3239). Zudem sind im Vergleichszeitraum 30 weitere Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Auf Normalstationen mussten im Vergleich Dienstag erneut ein Zuwachs verzeichnet werden (plus 27), auf den Intensivstationen kamen zehn Patienten hinzu.