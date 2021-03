US-Bub (9) im seichten Wasser von Hai angegriffen

Ärzte optimistisch, aber Sorge wegen möglicher Folgeschäden

Der Neunjährige wurde von den alarmierten Einsatzkräften ins Krankenhaus eingeliefert. In einer Operation wurde die große Wunde an der Schulter genäht. Dazu hatte Jay noch Bisswunden am rechten Arm und an der rechten Seite seines Oberkörpers. Die Prognose der Ärzte ist zwar gut, nach Angaben der Eltern könnten die Verletzungen aber Auswirkungen auf seine Beweglichkeit haben. „Ich liebe ihn so sehr“, sagte sein Vater Ren. „Er ist so ein tolles Kind und wir stehen immer noch unter Schock. Wir danken Gott, dass der Hai nicht sein Leben genommen hat“.