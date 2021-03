So gurgeln sich die Wiener bald zum Friseur

Nobel zurückhaltend war Bürgermeister Michael Ludwig am Montag bei der Pressekonferenz nach dem Öffnungsgipfel ohne Öffnungen: Fast schon in einem Nebensatz verkaufte er eine seit Längerem geplante Großaktion: „Alles gurgelt“ startet schon in den nächsten Tagen. Und so funktioniert´s...