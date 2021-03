Digitaler Spurensuche-Kurs für Hundenasen

„Wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit Raubtiere in freier Wildbahn tatsächlich mit dem Hetzen verbringen, dann liegt das bei wenigen Minuten pro Tag. Doch die Jagd besteht hauptsächlich daraus, Wildtiere aufzuspüren, Spuren zu verfolgen, sich anzuschleichen und sich in die perfekte Position für einen Angriff zu begeben. Was ist also eine artgerechte Auslastung für Hunde? Ganz klar: Nasenarbeit“, erklärt Hundetrainerin Lisa Stolzlechner.