Mit Kiss and Go sicher in den Kindergarten Leoben

Damit Mädchen und Buben sicher in den Kindergarten in Leoben gelangen können, will Neo-Bürgermeister Gottfried Kogler dort eine Kiss and Go-Zone und mehr Parkplätze schaffen. Derzeit können die Kleinen nur mitten auf der Straße von den Eltern verabschiedet werden, was für die Betroffenen viel zu gefährlich ist.