Ibrahimovic kämpft bei Pressekonferenz mit Tränen

Und es ist eine emotionale Rückkehr. Als „Ibra“ bei einer Presserunde am Montag gefragt wurde, wie seine Söhne auf die Nominierung reagiert hatten, kamen dem sonst so coolen Angreifer die Tränen. „Ich hab zwei Kleine zu Hause, die den Ball durch die Gegend kicken. Meine Frau sagt ihnen, dass sie aufhören sollen, aber ich sage: Nein, wir können Dinge ersetzen, wenn sie kaputtgehen. Vincent hat wirklich geweint, als ich gegangen bin“, so Ibrahimovic über seinen 12-jährigen Sohnemann.