Wer mit der Impfung verdient - und wer nicht

„Junges“ Moderna kann nicht ohne Gewinn

Moderna ist noch ein vergleichsweise junges Unternehmen. Es investiert seit mehr als zehn Jahren stark in die mRNA-Forschung. Bis Anfang dieses Jahres hatte es im Vergleich zu den Konkurrenten noch kein Produkt auf dem Markt. „Um die Forschung und Entwicklung weiter finanzieren zu können, ist es für eine junge Firma wie Moderna nicht möglich, den Impfstoff ohne Gewinn weiterzugeben“, so der Konzern zur „Krone“: Dieser werde „größtenteils wieder in die Forschung und Entwicklung investiert“. So habe man etwa als erster Impfstoff-Produzent eine neue Studie für die Corona-Varianten angekündigt.