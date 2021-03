Blitzschlag tötet Olympia-Hoffnung beim Surfen

Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden im Sommer erstmals Medaillen im Wellenreiten vergeben. Katherine Diaz wollte dabei sein, trainierte hart für ihren großen Traum. So wie am vergangenen Freitag an ihrem Heimatstrand in El Tunco an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes. Doch dann zog plötzlich ein Unwetter auf. Diaz wurde von einem Blitz getroffen. Wie der britische „Guardian“ berichtet, versuchten Rettungskräfte, sie am Strand wiederzubeleben. Doch die medizinische Hilfe kam zu spät. Die 22-jährige Profi-Surferin starb.