Ausbeutung von Migranten: Scharfe Kritik an Katar!

Die Fußballweltmeisterschaft beginnt am 21. November 2022. Österreichs Nationalteam startet am kommenden Donnerstag mit einem Auswärtsspiel in Schottland in die WM-Qualifikation. In den europäischen Qualifikationsrunden werden 13 der 31 Startplätze für die Endrunde vergeben, Gastgeber Katar ist fix qualifiziert.