Corona: Wie das Osterfest heuer aussehen kann

Prozessionen ja, Fußwaschung nein

Ein bisschen mehr an kirchlichen Feierlichkeiten als im Vorjahr sollte in der Heiligen Woche möglich sein. Die Bischofskonferenz hat Regeln für die Karwoche und Ostern veröffentlicht. Nach jetzigem Stand können Gottesdienste unter Beachtung der FFP2-Maskenpflicht und unter Einhaltung des Zwei-Meter-Mindestabstands stattfinden – sowie ausschließlich unter diesen Bedingungen auch Prozessionen. Denkbar sei auch ein Palmsonntagsgottesdienst, der zur Gänze im Freien stattfindet, so die Bischöfe. Was entfallen muss: die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag.