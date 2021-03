Kärntner Ärztin wegen Suchtgifthandels vor Gericht

So soll die Ärztin einem drogenabhängigen Patienten eine 30-Stück-Packung eines Opiats verschrieben haben, für das am Schwarzmarkt 35 Euro pro Tablette bezahlt wird. Aufgefallen waren ihre Verschreibungspraktiken bei der Gebietskrankenkasse, weil die Menge der verschriebenen Suchtgiftpräparate ungewöhnlich hoch war. Daraufhin wurde die Medizinerin in die Ärztekammer zu einem Gespräch geladen, danach stellte sie die ominösen Verschreibungen ein. Sie sei - wie berichtet - zu naiv gewesen, hätte ihren Patienten zu sehr geblaubt, rechtfertigte sie sich vor Gericht. An die 50 Patienten mit Suchtgiftproblemen wurden von ihr betreut. Am Anfang seien es nur einige wenige gewesen, bald seien aber mehr gekommen, sagte sie bei der ersten Verhandlung.