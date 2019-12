Ärztin verschrieb Drogen: „Ich war so naiv“

Sie sei eine nette Ärztin, sagen alle über sie. Sie höre zu und sei so mütterlich. Und lasse sich deshalb auch so gut ausnutzen: „Ich habe es geglaubt, wenn mir süchtige Patienten gesagt haben, dass sie so viele Drogen brauchen, um den Alltag zu meistern“, seufzt die Klagenfurterin vor Gericht.