Bremse löst Einsatz im Wiener Untergrund aus

Alarm am späten Donnerstagnachmittag im Wiener Untergrund: Die Feuerwehr wurde in die U-Bahn-Station Stubentor gerufen. Leichter Rauch und ein unangenehmer Geruch hatte sich ausgebreitet. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Die Bremse eines Zuges war hängengeblieben und hatte so Rauch sowie Brandgeruch verursacht.