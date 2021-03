Polizei fahndete nach Rindern: „Noch nie passiert“

Bereits öfter haben Tiere von Schecks Landwirtschaft in Leopoldskron für Aufsehen gesorgt. Immer wieder büxen einige der 90 Flamingos vom Areal des 70-Jährigen aus. Im Sommer 2019 verhedderte sich ein Tier in einem Treibgutgitter beim Almkanal auf Höhe des Müllner Bräustübls und löste einen Einsatz von Polizei und Berufsfeuerwehr aus. In den Jahren zuvor spazierten Flamingos bereits durch die Sinnhubstraße, bevölkerten den Sportplatz in Salzburg-Süd beim Frohnburgweg oder flitzten unter der Staatsbrücke hindurch. „Ein paar haben auch im bayrischen Eggenfelden eine Kolonie gegründet“, freut sich Scheck.