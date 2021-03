Geburtstagskind rettete Pensionist (94) das Leben

Ein Deutscher (94) stürzte am Mittwoch auf einer Wiese in Attersee/A. (Oberösterreich) und blieb reglos liegen. Polizist Martin Möslinger, der am Donnerstag Geburtstag hatte, und sein Kollege Josef Holzinger von der PI Schwanenstadt eilten zu Hilfe: Atmung und Puls waren nicht mehr feststellbar. Nach minutenlanger Herzdruckmassage gelang ihnen, womit kaum noch zu rechnen war: Der Mann begann zu atmen. Für Möslinger war es bereits die dritte Reanimation.