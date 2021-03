Nur Kette rettete Paar und Hunde vor 30-m-Absturz

Bei einer dramatischen Bergungsaktion im US-Bundesstaat Idaho ist ein Paar samt zwei Hunden aus einem von einer Brücke baumelnden Pickup gerettet worden. Lediglich die an einem Wohnwagen angebrachten Sicherheitsketten hätten einen Sturz des Fahrzeugs in die bis zu 30 Meter tiefe Malad-Schlucht verhindert, berichtete NBC News am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. „Es war definitiv ein Wunder, dass diese Kette gehalten hat“, sagte ein Sanitäter dem Sender.