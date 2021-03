Guardiola staunt: „Das ist ziemlich beeindruckend“

Scheinbar mühelos ist Manchester City am Dienstag ins Viertelfinale der Champions League marschiert. Das 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach war für City-Coach Pep Guardiola Grund genug, seiner Defensive zu danken, die in acht CL-Partien in dieser Saison nur ein Gegentor kassierte. „Das ist ziemlich beeindruckend“, merkte Guardiola an.