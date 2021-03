Ab 21 Uhr LIVE: Manchester City gegen Gladbach

Nachvollziehbar ist der Spielort-Wechsel nicht. Denn bei einer Reise nach England hätten die Gladbacher danach in Deutschland eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen, weil es sich bei Großbritannien um ein Virusvariantengebiet handelt. Die Ausweichvariante Budapest ist dagegen vom Robert Koch-Institut seit dem 7. März als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Deshalb reicht eine fünftägige Isolation nach negativen Testbefunden aus, obwohl die Sieben-Tages-Inzidenz in Budapest (670) um mehr als das Siebenfache höher ist als in Manchester (91,9).