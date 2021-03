Tägliche Impfungen in Deutschland stark gesunken

Die Auswirkungen des Impf-Stopps, der erst am Montag in Deutschland verhängt wurde, wirken sich bereits zwei Tage später negativ auf das Impfprogramm unseres nördlichen Nachbarlands aus. Waren es noch 246.692 Dosen, die vergangene Woche Dienstag gespritzt wurden, schrumpfte diese Anzahl am gleichen Wochentag in der aktuellen Woche auf 172.899 Impfungen, berichtete ntv.de.