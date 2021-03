Neue Heimstätte für Musiker in St. Paul

Die Musikschule in St. Paul soll ein neues Reich erhalten. Derzeit wird im Turnsaal des Bildungscampus und in Klassenräumen unterrichtet, was wegen der hohen Schülerzahl - 180 junge Leute lernen ein Instrument - nur schwierig zu bewerkstelligen ist. Dieses Jahr sollte mit dem Neubau für die Musiker begonnen werden.