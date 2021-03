Teamgoalie Eichberger schuftet fürs Comeback

Handball-Goalie Thomas Eichberger ist nicht unterzukriegen. Nach seinem bereits dritten Bandscheibenvorfall kämpft sich der Deutschland-Legionär zurück, hofft nächste Woche bereits auf seinen ersten Einsatz bei Klub Eisenach in der zweiten deutschen Liga. Das letzte Länderspiel gegen Bosnien hat der steirische Nationalteamtorwart zuletzt nur am Fernseher verfolgt. Bei den kommenden EM-Qualifikationsspielen in Estland und in Graz gegen Bosnien will der 27-Jährige aber wieder voll angreifen.