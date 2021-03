Moderna testet seinen Corona-Impfstoff an Kindern

Das US-Unternehmen Moderna prüft die Wirksamkeit und Verträglichkeit seines Coronavirus-Impfstoffs mRNA-1273, des zweiten von vier in Europa zugelassenen Vakzinen gegen Covid-19, bei Kindern mit einer Testreihe an Unter-Zwölfjährigen. Das hat die Biotech-Firma am Dienstag mitgeteilt.