Hochrisiko-Patienten werden ab heute geimpft

Bis Mittwoch wurden in der Steiermark knapp 56.000 Dosen der Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht, das ist laut Landesrätin Juliane Bogner-Strauß am drittmeisten hinter Wien (72.511) und Niederösterreich (64.584). Betont wird, dass es in Ausnahmefällen trotz Imfpung zu einer Covid-19-Erkrankung kommen kann. Sie verläuft in der Regel aber deutlich milder und weitgehend ohne Komplikationen.