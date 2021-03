IT-Experte wegen 27 Jahre alter Software abgemahnt

Wie das auf Filesharing spezialisierte Nachrichtenportal „TorrentFreak“ berichtet, dürfte die Abmahnung automatisch erzeugt worden sein. Anders sei kaum zu erklären, dass der Milliardenkonzern sich an der 27 Jahre alten Reader-Downloadmöglichkeit störte. Hyppönen selbst ist sich keiner Schuld bewusst und will seinen Tweet nicht löschen. Er sagt: „Diese Software ist antik, sie gehört in ein Museum und nicht in einen DMCA-Antrag.“