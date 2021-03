Impfdebatte: Selmayr kritisiert Schuldzuweisungen

Bestellung genau nach Bevölkerungsschlüssel

„Österreich hat die bestellten Impfdosen bekommen“, betonte Selmayr. In Österreich seien bisher rund eine Million Dosen geimpft worden, was „etwas mehr als zwei Prozent“ der in der EU insgesamt verabreichten 50 Millionen Dosen entspreche. Eben diese zwei Prozent wären Österreich auch nach seinem Anteil an der EU-Bevölkerung zugestanden.