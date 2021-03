Österreich hätte 100.000 Dosen mehr haben können

Nicht ganz eine Million Dosen schon verimpft

Mit Stand Montag sind laut Daten der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC insgesamt 1,37 Millionen Impfdosen an Österreich geliefert worden. Gegliedert nach Hersteller: 875.745 von Biontech/Pfizer, 369.600 von AstraZeneca und 122.400 von Moderna. Davon wurden rund 981.000 verimpft, was in etwa 72 Prozent der gelieferten Menge entspricht.